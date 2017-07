Governo contra trabalhos de casa feitos na escola

CARLA SOFIA LUZ Hoje às 00:40 Facebook

Ministério da Educação pretende que atividades de enriquecimento curricular se realizem após as aulas, mas muitas decorrem em período letivo, e sem marcação de deveres.

O Ministério da Educação quer as atividades de enriquecimento curricular (AEC) lúdicas e fora da sala de aula, sempre que possível. A marcação de trabalhos para casa, prática que estava tornar-se comum entre alguns professores das AEC, está proibida. As orientações da tutela já chegaram às escolas e são para pôr em prática no próximo ano letivo.

