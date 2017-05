Governo prepara novos equipamentos para as polícias

Hoje às 19:01 Facebook

A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, adiantou esta sexta-feira que "estão em curso" os procedimentos para suprir algumas das lacunas sentidas pela PSP nos equipamentos e infraestruturas.

Intervindo na cerimónia comemorativa do nono aniversário da Unidade Especial de Polícia, em Belas, Sintra, a ministra reconheceu "as dificuldades" que as forças policiais enfrentam ao nível das infraestruturas, equipamentos e recursos humanos.

A governante disse que "com a operacionalização" da lei de programação de infraestruturas e equipamentos das forças e serviços de segurança" publicada em março, serão "supridas algumas lacunas".

Como exemplo, Constança Urbano de Sousa disse que está em preparação "dotar o Corpo de Intervenção de novas instalações ou adquirir novos equipamentos" essenciais às missões de polícia.

"Alguns destes procedimentos aquisitivos estão em curso e outros estão a ser ultimados", disse.

Na cerimónia, o Comandante da UEP, superintendente Constantino Ramos, afirmou o objetivo de "incrementar ainda mais" a "eficácia e a eficiência" daquela unidade.

Para cumprir aqueles objetivos, "são fatores críticos o reforço dos recursos humanos, a atribuição de meios materiais e a modernização e adaptação de instalações".