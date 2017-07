Alimentação: Governo quer pôr produtores a baixar teor de sal

NUNO MIGUEL ROPIO Hoje às 00:40, atualizado às 00:46 Facebook

Twitter

Partilhar

DGS equaciona alargar medidas aplicadas aos refrigerantes.

Cerca de 77% dos portugueses consomem uma quantidade de sal superior a cinco gramas por dia, o valor máximo recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Em média, no ano passado, cada pessoa ingeriu o equivalente a 7,3 gramas, de acordo com o relatório anual, relativo a 2016, do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS), que será apresentado hoje em Lisboa. Este cenário levou o Governo a decidir avançar com um grupo de trabalho interministerial para convencer os fabricantes a cortarem o sal nos produtos.

