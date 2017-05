Governo quer proibir operações para definir sexo dos bebés

Carla Sofia Luz Hoje às 19:07 Facebook

O Governo vai proibir as operações de atribuição sexual nos bebés que nascem sem sexo definido, mas os pais terão de escolher e de registar o filho como masculino ou feminino à nascença, ainda que o género não seja claro.

A proposta de lei, aprovada em abril pelo Conselho de Ministros e que entrou esta quinta-feira no Parlamento, não permite o sexo em branco ou o "sexo neutro" nos documentos de identificação por receio de que essa diferença seja um estigma sobre a criança.

A secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Catarina Marcelino, entende que não é o "momento" para introduzir o sexo neutro na lei nacional, tendo presente que o debate não é consensual na comunidade científica nem na comunidade LGBTI (cidadãos homossexuais, bissexuais, transexuais e intersexuais), embora alguns países, como a Alemanha, o tenham feito. "Há uma corrente que defende que ter o sexo neutro também é um fator de discriminação", adverte a governante ao JN, dando conta de que a proposta de lei visa precisamente suprimir a discriminação.

O tratamento e as cirurgias de atribuição sexual em menores (intersexuais ou transgénero) serão permitidos, a partir do momento em que a criança manifeste a sua identidade de género e com o consentimento expresso e esclarecido dos representantes legais. Apenas serão feitos em bebé, caso haja comprovado risco para a saúde do menor

"Prevemos que não sejam realizadas operações em bebés que nascem sem as características sexuais definidas, até que a identidade de género da criança se revele. É uma medida que se prende com o superior interesse da criança", explica Catarina Marcelino, assinalando que, após a publicação da lei, caberá à Direção Geral de Saúde definir os procedimentos que os profissionais de saúde devem adotar com as crianças intersexuais e transgénero, assim como o acompanhamento a dar à família.

A alteração do nome e do sexo no registo civil é antecipada para os 16 anos (hoje só pode ser realizada aos 18 anos e mediante a apresentação de relatórios clínicos), mas, até lá e com a autorização dos encarregados de Educação, o menor usará o nome com se identifica mais cedo, em vez do nome que figura no cartão de cidadão. É uma das novidades da proposta de lei, que concede, ainda, 180 dias, a partir da data de publicação da alteração legislativa, aos membros do Governo responsáveis pelas áreas de igualdade de género e de educação para definirem as medidas administrativas que as escolas de todos os ciclos devem adotar.

"O diploma é inovador e muito equilibrado. Estamos a criar condições, para que as pessoas possam assumir a identidade com que se reconhecem, mesmo antes da alteração no registo civil", adianta. O Governo quer que todas as pessoas possam usar o nome com que se identificam, mesmo que seja diferente daquele que figura no cartão do cidadão. Sempre que lhe seja solicitada a identificação, terá de colocar o nome com que se identifica, seguido das iniciais do seu nome de nascimento, do apelido e do número de identificação civil.

Para mudar o nome e o sexo no registo civil, bastará um requerimento (e já não terá de apresentar relatórios médicos a atestar a disforia de género). O conservador tem oito dias para se pronunciar favoravelmente ou para solicitar um aperfeiçoamento. Cumprida essa diligência, terá de emitir nova decisão em oito dias.

O diploma dá poder ao conservador para rejeitar a alteração a menores de 18 anos. Para os jovens, não basta a entrega de requerimento pelos representantes legais. O conservador terá de fazer uma audição presencial do menor para confirmar que este está informado e deseja a mudança. No assento de nascimento, não surgirá qualquer menção à mudança no registo. Quem mudar de ideias e desejar nova alteração no registo civil, só poderá executá-lo mediante autorização judicial.

A proposta de lei do Governo juntar-se-á aos projetos de lei do BE e do PAN sobre a autodeterminação de identidade de género, havendo muitas medidas convergentes. O mais provável é que desça para debate na especialidade na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República.