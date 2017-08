Governo tem 10 milhões para apoiar agricultores que tiveram prejuízos

Hoje às 16:11, atualizado às 16:17 Facebook

O ministério da Agricultura garantiu, esta quarta-feira, que vai apoiar os agricultores que têm vindo a sofrer prejuízos nos incêndios ocorridos pelo país, a exemplo do que sucedeu no fogo de Pedrógão Grande, em junho.

Está disponível um montante global de cerca de 10 milhões de euros para apoios "destinados a compensar os agricultores pelos prejuízos sofridos".

Em comunicado enviado à agência Lusa, o ministério da Agricultura adianta que os seus serviços "estão no terreno, a proceder ao levantamento de eventuais prejuízos nas explorações agrícolas situadas em freguesias onde os danos ao potencial produtivo ultrapassem os 30%".

De acordo com a nota, os apoios que serão disponibilizados "destinam-se a compensar perdas no potencial produtivo em maquinaria, equipamentos, instalações agrícolas, animais e culturas permanentes", como a vinha, olival e pomares, e "correspondem a 50% a fundo perdido do valor elegível".

Segundo o mesmo documento, as candidaturas deverão ser apresentadas aqui.

O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos, considera o apoio da tutela "um ato de solidariedade e de justiça através do qual se pretende suavizar a situação dos agricultores tão duramente afetados pelo flagelo dos incêndios que têm assolado o país".

O ministério da Agricultura recorda ainda que no caso dos grandes incêndios que afetaram a região Centro em junho as candidaturas "poderão ser apresentadas até ao próximo dia oito de setembro".