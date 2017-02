Governo vai propôr simplificação de portarias de extensão para acelerar publicação

Hoje às 22:06, atualizado às 22:08 Facebook

O ministro do Trabalho assegurou, esta sexta-feira, que o Governo vai propor a simplificação do processo de publicação de portarias de extensão de convenções coletivas de trabalho, de modo a torná-lo mais rápido, beneficiando a contratação coletiva.

"Na próxima reunião de concertação social, o Governo irá apresentar uma proposta de simplificação do processo (de publicação das portarias de extensão) para reduzir os prazos de publicação", disse Vieira da Silva aos jornalistas, no final de uma reunião de Concertação Social.

Segundo o ministro, a simplificação do processo permitirá que as portarias de extensão possam ser publicadas em prazos médios de pouco mais de um mês, o que facilitaria a aplicação retroativa das condições remuneratórias.

"Quanto mais curto for o prazo de publicação, mais fácil será a retroatividade", afirmou Vieira da Silva considerando que nenhuma empresa se oporá ao pagamento de um mês de retroativos.

Esta é uma questão que divide as confederações patronais e sindicais, embora ambas as partes estejam de acordo quanto à necessidade de agilizar a publicação das portarias de extensão.

O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, defendeu a celeridade na publicação das portarias de extensão e a retroatividade das condições remuneratórias previstas nos contratos coletivos a aplicar, como forma de garantir a igualdade entre os trabalhadores.

"Não aceitaremos que um Contrato Coletivo de Trabalho entre em vigor em janeiro e as suas condições sejam aplicadas três ou quatro meses depois aos restantes trabalhadores, isso iria beneficiar os infratores e promover a concorrência desleal", disse o sindicalista aos jornalistas.

Para a UGT, a retroatividade também é importante, segundo as declarações de Sérgio Monte, que, no entanto, disse compreender as dificuldades de algumas empresas em pagar vários meses de retroativos.

O presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, João Vieira Lopes, disse aos jornalistas que é contra a possibilidade de retroatividade das condições remuneratórias a aplicar por força das portarias de extensão porque isso "prejudica a tesouraria das empresas".

Na reunião desta sexta-feira da Comissão Permanente de Concertação social, foi aprovado o calendário de reuniões negociais para o primeiro semestre deste ano que prevê a realização de reuniões quinzenais.