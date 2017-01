Gripe e frio matam acima do esperado

JOANA AMORIM Hoje às 00:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Primeira semana de janeiro com 3835 óbitos e dezembro com 1266 mortes em excesso. Vírus a circular afeta mais os idosos.

O frio que se tem feito sentir no nosso país associado a uma estirpe de gripe mais agressiva fez disparar a mortalidade na primeira semana deste ano. Comparando o número de óbitos entre 1 e 8 janeiro com o mesmo período de 2015 - foi o mês com mais mortes nos últimos dez anos - constata-se que, em média, morreram mais 49 pessoas por dia.

Leia mais na edição e-paper ou na edição impressa