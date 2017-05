Há um táxi para cada mil pessoas em Portugal

Carla Sofia Luz Hoje às 11:39 Facebook

Em Portugal, há um táxi nas ruas para cada mil residentes, o que corresponde a um total de 13776 viaturas ao serviço. No entanto, a distribuição não é equitativa e 30,5% da oferta nacional encontra-se nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

O Observatório dos Mercados da Mobilidade, Preços e Estratégias Empresariais da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) fez o levantamento do número de táxis licenciados e dos contingentes (corresponde ao número máximo de táxis a licenciar num determinado território) existentes nos 308 municípios do país e conclui que faltam táxis em Portugal.

Cerca de 7% dos lugares previstos nos contingentes não estavam ocupados em agosto do ano passado. Faltam atribuir 1081 licenças para táxis, de acordo com o relatório divulgado esta manhã de quarta-feira. Contam-se 1013 vagas no Continente e 68 nos arquipélagos da Madeira e dos Açores. Em 10 anos, grande parte dos municípios não lançou concursos para a atribuição das licenças disponíveis nem aumentou o contingente, permitindo a entrada de sangue novo na profissão.

"O número de táxis licenciados e o número de lugares nos contingentes cresceram menos de 1% na última década. Na grande maioria dos concelhos, não existiram alterações no número de táxis licenciados e de lugares nos contingentes", pode ler-se no documento da AMT, que adverte para a "relevância e a oportunidade" de refletir sobre o enquadramento legislativo e regulatório do transporte de passageiros em veículos ligeiros, num momento em que o Parlamento está a analisar os diplomas para a legalização do serviço prestado através de plataformas eletrónicas, como a Uber e a Cabify.

Com uma presença demográfica fortemente litoralizada, não surpreende que este serviço tenha maior presença no Litoral e, sobretudo, nas duas grandes cidades do país. A capital Lisboa é a recordista. Apesar de ter 5% da população nacional, dispõe de 25% dos táxis ao serviço no país. O Porto concentra 5,1% do número total de viaturas licenciadas. Dos 308 municípios, 95% dispõem de menos de 100 táxis. Os concelhos com menor oferta ficam no Alentejo. Barrancos lidera com apenas uma viatura. Alvito e Mourão oferecem dois veículos e Constância, Corvo e Vidigueira possuem três carros. Em Lisboa, são 3497 táxis.

Para a AMT, este levantamento permite a adoção de decisões mais informadas e traz transparência ao setor. Mas é preciso fazer mais. Nesse sentido, a AMT está a preparar novas recolhas de informação para aprofundar o conhecimento sobre aspetos adicionais do setor dos táxis. As conclusões do relatório estão vertidas num microsite da autoridade.