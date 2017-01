ROSA RAMOS Hoje às 00:30 Facebook

O trabalhador da Portway que, no início de outubro, ficou trancado no porão de um avião da TAAG, que descolou do aeroporto do Porto com destino a Luanda, perdeu a memória.

E, mais de três meses após o incidente, continua sem reconhecer a mulher, as filhas e os amigos.

