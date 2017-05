Hospitais e centros de saúde sem email para evitar ciberataque

Inês Schreck Hoje às 11:54, atualizado às 12:29 Facebook

Os hospitais e centros de saúde de todo o país estão sem serviço de email. A medida visa proteger o sistema informático da Saúde contra o ciberataque que está a afetar empresas e entidades de todo o Mundo.

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), que gerem os sistemas informáticos da Saúde, desligaram os emails na passada sexta-feira, dia de tolerância de ponto, para evitar que os serviços fossem atingidos pelo software malicioso "WannaCry" e decidiram manter a medida de prevenção esta manhã de segunda-feira.

"Estamos a fazer um controlo ao minuto para que não haja malware nos emails da Saúde", explicou ao JN fonte do gabinete de comunicação da SPMS, garantindo que, até agora, não foi registado qualquer ataque.

A avaliação do risco está a ser feita em "articulação permanente" com o Centro Nacional de Cibersegurança e a nível internacional com a Agência da União Europeia para a Segurança das Redes (ENISA), acrescentou.

Os emails só serão libertados depois de avaliadas todas as condições de segurança.

Além dos hospitais e centros de saúde, outras entidades como a Administração Central dos Sistemas de Saúde e o Infarmed também estão sem correio eletrónico. O Ministério da Saúde tem o sistema a funcionar normalmente.

A Europol avisou ontem que o ciberataque do final da semana passada deveria voltar a sentir-se hoje. Na sexta- feira, o software malicioso que circula por email provocou 200 mil vítimas, a maioria empresas, em pelo menos 150 países.

Em Inglaterra, houve vários hospitais atacados. A natureza sensível da informação clínica coloca preocupações acrescidas na área da saúde.

A SPMS publicou ontem à noite um comunicado em http://spms.min-saude.pt/, dando conta das medidas a adotar pelos profissionais de Saúde.

"Como é do conhecimento geral, está a decorrer um ciberataque sem precedentes na história. A apreciação dos factos disponíveis leva à necessidade de medidas cautelares adicionais", refere a nota.

A SPMS pede a ajuda de todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde e a "compreensão dos utentes para qualquer pequena perturbação decorrente destas medidas de segurança, que será sempre menor" do que se não forem tomadas.