Presidente da República no posto de comando em Mação

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está no posto de comando da proteção civil em Mação, para se inteirar sobre a evolução do incêndio de grandes proporções que lavra desde domingo.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou ao posto de comando instalado no Largo da Feira, no centro da vila de Mação, cerca das 21.30 horas, onde já se encontrava o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, que chegara uma hora antes.

"A prioridade agora é combater o fogo", disse o chefe de Estado, reconhecendo que o trabalho dos bombeiros é muito difícil, face às condições de vento.

"Tudo aquilo que é necessário fazer dentro da relatividade dos meios, de acordo com o que me foi contado, vai sendo feito. É imprevisível [o incêndio]. Muda o vento, mudam as condições, mas houve a preocupação de prevenir, ao longo destes dias, e reforçar a segurança", acrescentou o presidente da República, antes de se deslocar ao quartel dos bombeiros de Mação, para "dar um abraço aos voluntários".

O secretário de Estado Jorge Gomes disse que o incêndio de Mação se tem desenvolvido "de uma forma anormal, a uma velocidade muito grande, que o sistema não conseguiu acompanhar".

"A prioridade tem sido a salvaguarda das pessoas e dos seus bens", disse o governante, lembrando que o incêndio deflagrou na Sertã, distrito de Castelo Branco.

Questionado sobre as críticas à alegada falta de meios para o combate ao fogo, Jorge Gomes disse que "estiveram em Mação oito aviões sem praticamente conseguirem operar, devido ao muito fumo no local".

Sobre o SIRESP, o governante reconheceu "falhas no sistema", acrescentando que o Governo "exige que o sistema esteja sempre em pé e sem falhas".

O fogo que lavra em Mação continua numa situação "muito preocupante, com vento muito forte, aldeias em perigo e casas a arder", disse o presidente do município.

Em declarações à Lusa no posto de comando, Vasco Estrela disse que este incêndio já obrigou à evacuação de uma dezena de aldeias, num total de cerca de 200 pessoas, mas algumas já regressaram a casa.