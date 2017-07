SIRESP "com intermitências"

Hoje às 00:10, atualizado às 01:20 Facebook

O sistema de comunicações SIRESP está há duas horas "com intermitências", que tendem a estabilizar, mas não afetou a gestão dos meios no combate aos atuais incêndios, segundo a Proteção Civil.

O Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança em Portugal (SIRESP) "está com intermitências na rede há duas horas, mas a situação está a estabilizar", afirmou à agência Lusa Patrícia Gaspar, adjunta de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). Segundo a mesma responsável, "foi necessário recorrer a outras redes".

Questionada pela Lusa sobre o descontrolo das chamas numa das três frentes ativas do incêndio da Sertã, a de Mação (Santarém), onde o fogo ameaçou várias aldeias e obrigou a retirar pessoas das suas casas, a fonte da ANPC esclareceu que "não existe indicação de que tenha posto em causa a gestão dos meios".

A rede de comunicações de segurança e emergência do Estado já falhou em outras situações, como no temporal de janeiro de 2013, também no incêndio em Pedrógão Grande e no fogo que deflagrou em agosto de 2016 no concelho do Sardoal.