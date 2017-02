IPO diz que demora no atendimento de criança foi "caso isolado"

Hoje às 17:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O IPO de Lisboa garantiu que foi realizada uma intervenção estrutural de melhoria das instalações do hospital de dia pediátrico e reforçada a equipa de enfermagem desde a queixa que motivou uma recomendação do regulador.

O esclarecimento do IPO de Lisboa surge a propósito de uma deliberação da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), a qual "nasceu de uma queixa de uma mãe que em fevereiro de 2016 protestou contra a demora no atendimento do filho num tratamento de quimioterapia" naquela instituição, noticiou a rádio TSF.

"A mãe diz que o filho de sete anos fez análises às 10 horas, teve consulta às 15.30 horas e só às 20.30 horas foi possível dar-lhe uma simples injeção que não foi administrada antes por falta de recursos humanos pois só estavam duas enfermeiras disponíveis", referiu a TSF.

Segundo o IPO de Lisboa, esta situação foi "um caso isolado, ocorrido há um ano".

Desde então, prossegue a instituição em comunicado, foi realizada "uma intervenção estrutural de melhoria das instalações do hospital de dia pediátrico, bem como reforçada a sua equipa de enfermagem".

O IPO de Lisboa reafirma "a sua prática de respeito pelos doentes que assiste, procurando corrigir as falhas que deteta com a maior rapidez possível".

A instituição adianta que "continuam a decorrer várias intervenções, no sentido de melhorar a capacidade de intervenção" desta unidade de saúde "na sua globalidade e da pediatria, mais especificamente".