Iraquiano encarou com normalidade segundo encontro com Francisco

Hani Jamah esteve este sábado pela segunda vez com o papa Francisco, um momento que o refugiado iraquiano a residir há um ano em S. Mamede, na Batalha, não valorizou, essencialmente por não ser católico.

Jamah e a restante família, de oito pessoas, foram este sábado cumprimentados por Francisco à saída da Casa de Nossa Senhora do Carmo, no final do encontro do Papa com o primeiro-ministro português, António Costa.

O Papa conheceu a família, de origem palestiniana e proveniente do Iraque, em 2016, num campo de refugiados perto de Roma.

A família -- um casal com três filhos, avós e bisavó -- veio assistir às celebrações que assinalam o Centenário das Aparições de Fátima, presididas pelo papa Francisco e que tem como ponto alto a canonização de Francisco e Jacinta, que aconteceu às 10:27.

Sensibilizado pela história da família, que incluiu fugas da Palestina para o Iraque (em 1954) e da Síria para a Europa, com um percurso marítimo até à ilha italiana de Lampedusa, o papa manteve o contacto com refugiados que vivem hoje na Batalha, perto de Fátima.

Depois de conseguirem o estatuto de refugiados em Itália, foram selecionados num programa de realojamento da União Europeia e estão a viver em S. Mamede, na Batalha, a cerca de sete quilómetros de Fátima, desde abril de 2016.

Francisco é o quarto papa a visitar Fátima. Os anteriores papas que estiveram no maior templo mariano do país foram Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010).