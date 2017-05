Grande Conferência JN discute futuro da Europa

Hoje às 18:49, atualizado às 19:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O Jornal de Noticias vai responder à pergunta "Europa, para onde vamos?" na Grande Conferência JN de 2017, que terá lugar no Mosteiro de São Bento da Vitória, no Porto, a 29 de maio, dia do 129º aniversário do jornal.

O futuro do espaço europeu será traçado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, cuja intervenção está prevista para as 14h40. Seguem-se as visões de Carlos Moedas, comissário europeu do Horizonte 2020, o programa que financia a investigação científica na União Europeia, e de George Papaconstantinou, que liderava o Ministério das Finanças grego quando o país pediu o primeiro resgate à troika e autor do livro "Game Over".

O debate começará pelas 16h45 e sentará à mesma mesa deputados europeus de todas as cores políticas: João Ferreira (PCP), José Manuel Fernandes (PSD), Francisco Assis (PS), Marisa Matias (BE) e Nuno Melo (CDS-PP).

Os trabalhos terminarão com uma intervenção de Margarida Marques, secretária de Estado dos Assuntos Europeus.

No início e no final da conferência, será ouvido o piano do maestro e compositor Rui Massena.

A entrada é gratuita, mas é necessário que se inscreva. Pode fazê-lo aqui.