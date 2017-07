Jornal espanhol escreve sobre o "candidato racista" à Câmara de Loures

Hoje às 08:38 Facebook

"Um candidato racista rompe a coligação portuguesa do centro-direita" é o título da notícia do jornal espanhol "El Pais" sobre a candidatura de André Ventura à presidência da Câmara de Loures.

"Os candidatos já começaram a procurar votos (...), sem princípios. É o que você pensa André Ventura", o candidato do centro-direita a Loures, lê-se na notícia do diário, que traça um perfil do político e explica a saída do CDS da coligação com o PSD para aquela autarquia.

Recorde-se que André Ventura afirmou, numa entrevista publicada na passada segunda-feira pelo "jornal i", que há pessoas que "vivem quase exclusivamente de subsídios do Estado" e que acham "que estão acima das regras do Estado de direito", considerando que tal acontece particularmente com a comunidade cigana.

Ainda nessa segunda-feira, a candidatura do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Loures apresentou uma queixa-crime ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados contra André Ventura, pelas "novas declarações racistas e xenófobas para com a comunidade cigana".

Antes, numa entrevista ao portal Notícias ao Minuto, o candidato já tinha falado sobre uma alegada "excessiva tolerância com alguns grupos e minorias étnicas", o que motivou uma queixa à Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial contra o candidato do PSD/CDS-PP/PPM, por parte do candidato do BE em Loures, Fabian Figueiredo, por "declarações contra as minorias étnicas".

Em comunicado na segunda-feira passadfa, André Ventura afirmou ter criticado situações de incumprimento da lei, independentemente de questões étnicas.

Na terça-feira o PSD anunciou manter o apoio ao candidato à Câmara Municipal de Loures, depois de o CDS ter abandonado a coligação e expressado incómodo pela forma como André Ventura se referiu à comunidade cigana.