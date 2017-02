Lesados do Banif vão estender ação de reclamações à diáspora

Hoje às 17:24, atualizado às 17:27 Facebook

A Associação dos Lesados do Banif anunciou, este sábado, que pretende entregar à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) cerca de mil reclamações e vai estender a ação à diáspora a partir do final de fevereiro.

"Em Portugal - estou a falar das regiões autónomas e continente - contamos recolher cerca de mil (reclamações de pessoas que se sintam enganadas pelo banco) para fazer o processo e depois, posteriormente, entregar à CMVM", disse o presidente da Associação dos Lesados do Banif (ALBOA) no Funchal após uma reunião na Madeira.

Esta associação está a promover encontros com as pessoas lesadas "no sentido de informar que é necessário apresentar o máximo de reclamações junto da CMVM", explicou.

Além da reunião no Funchal e em Faro, estão já agendados encontros idênticos no Pico (19 de fevereiro), e em Faro, Lisboa e Aveiro (dia 20) e no Porto (dia 21), tendo o responsável anunciado que, "paralelamente, no final do mês, a associação está a organizar-se para ir à Venezuela" contactar os lesados naquele país.

"Será a primeira saída em termos da emigração" para realizar uma ação semelhante, sublinhou, apontando que a ALBOA dispõe de informação de que existem "cerca de mil lesados", reforçando que "falta ainda a África do Sul e os Estados Unidos da América".

Jacinto Silva complementou que "este processo vai avançar em duas fases", sendo a primeira em Portugal, com a "entrega dos processos à CMVM.

"Depois iremos fazer na diáspora e vamos reforçar estas entregas de reclamação", vincou.

O presidente da associação indicou que estas iniciativas visam "mostrar ao organismo [CMVM) que os produtos foram colocados de uma forma comercial agressiva" e "com praticas não corretas".

"Com esta ação queremos demonstrar junto da CMVM que uma coisa é o processo administrativo que possa estar inerente à subscrição e outra coisa foi a prática com que foi feita", destacou, opinando que "os produtos foram subscritos de voz e só depois foram feitas as documentações para regularizar os processos".

Jacinto Silva sustentou que a associação pretende que a "CMVM depois de analisar todas as reclamações que vão ser apresentadas tenha uma visão diferente do que tem tido até à data".

Também apontou as reclamações de lesados nos Açores ascendem a cerca de 400, devendo existir um número idêntico na Madeira.

A ALBOA representa cerca de 3500 obrigacionistas subordinados do banco que perderam 263 milhões de euros no processo de resolução e venda da instituição financeira, os quatro mil obrigacionistas Rentipar que investiram 65 milhões de euros, e ainda 40 mil acionistas.

Em 20 de dezembro de 2015, o Governo e o Banco de Portugal anunciaram a resolução do Banif com a venda da atividade bancária ao Santander Totta por 150 milhões de euros e a criação da sociedade-veículo Oitante para a qual foram transferidos os ativos que o Totta não comprou.

Continua a existir ainda o Banif, agora "banco mau", no qual ficaram os acionistas e os obrigacionistas subordinados, que provavelmente nunca receberão o dinheiro investido.