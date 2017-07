Lista dos 64 mortos de Pedrógão Grande exclui outra vítima

JN Hoje às 09:37, atualizado às 10:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A investigação aos incêndios de Pedrógão Grande já deu por concluída a lista das vítimas mortais, contabilizando-as em 64. Mas o "Expresso" avança, este sábado, a identidade de nova vítima.

Alzira Costa, assim se chama a 65.ª pessoa a perder a vida nos incêndios florestais de 17 de junho que abalaram o centro do país, não integra a lista oficial das vítimas mortais por "critérios técnicos", uma vez que não foi uma vítima direta do fogo.

Alzira, 71 anos, viúva, estava sozinha em casa, na Senhora da Piedade, quando se apercebeu do fogo. Pegou no telemóvel, em dinheiro e numa lanterna e saiu a correr para ir ter com as vizinhas, onde nunca chegou, escreve o semanário. Foi atropelada por um carro que fugiu e acabou por morrer. A casa de onde fugira ficou intacta.

Esta nova vítima indireta da tragédia de Pedrógão Grande não foi contabilizada uma vez que apenas constam da lista oficial as vítimas por queimaduras ou inalação de fumo.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Divulgada lista completa das vítimas

O Expresso divulga, este sábado, a lista oficial completa das vítimas dos incêndios até então desconhecida, onde inclui também Alzira Costa. São 65 nomes com idades e histórias que o jornal homenageia em extenso memorial.