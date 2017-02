Mais de 13 mil alunos ainda há espera de receber bolsa

ALEXANDRA INÁCIO Hoje às 00:43, atualizado às 00:51 Facebook

O segundo semestre está a arrancar e ainda há 13 604 estudantes à espera de saber se terão bolsa este ano letivo.

De acordo com os dados da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), a 2 de fevereiro aguardavam por uma decisão final quase oito mil alunos de instituições de Ensino Superior públicas (9,6% das candidaturas) e 5623 de privadas (50,9% dos requerimentos). O Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior (MCTES) garante tratar-se de "processos em análise, reclamação ou reanálise".

