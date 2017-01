Mais de 260 mil pessoas recebem RSI

Hoje às 17:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de 260 mil pessoas receberam o Rendimento Social de Inserção (RSI) em dezembro. De acordo com dados revelados esta sexta-feira pela Segurança Social, não só aumentou o número de beneficiários como o de famílias abrangidas por este apoio.

Segundo os dados do Instituto da Segurança Social (ISS), atualizados a 1 de janeiro, em dezembro havia 216061 beneficiários a receber o RSI, mais 2322 do que em novembro (registando um crescimento de 1,08%) e mais 7893 (3,79%) do que em dezembro de 2015.

Em termos regionais, o distrito do Porto continua a ser o que tem mais beneficiários, precisamente 62466, logo seguido de Lisboa (36581) e de Setúbal (18.640).

Relativamente às famílias, em dezembro havia 96.906 beneficiárias, mais 681 do que no mês anterior e mais 2.225 do que no período homólogo de 2015. A distribuição geográfica é similar, ou seja, há prevalência entre os distritos do Porto (28.628), Lisboa (16.541) e Setúbal (8.390).

Já o valor médio mensal teve pouca oscilação entre os meses de novembro e dezembro, no que diz respeito aos beneficiários, estando nos 111,07 depois de ter estado nos 111,32 euros. O mesmo aconteceu com o valor médio que as famílias receberam que passou de 252,70 euros em novembro para 252,21 euros em dezembro.