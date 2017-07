Mais de 500 operacionais no combate às chamas em Coimbra

Hoje às 08:28, atualizado às 08:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O fogo que deflagrou na quarta-feira em São Mamede, na freguesia de Lorvão, concelho de Penacova (Coimbra), continua com "alguma intensidade" a mobilizar cerca de 500 operacionais e 153 meios aéreos pelas 8.25 horas.

As chamas tiveram origem num outro incêndio, que começou pelas 13 horas de quarta-feira, na zona de Paradela, e que já foi dominado.

O segundo destes dois incêndios no concelho de Penacova surgiu, pelas 18.20 horas de quarta, junto à Estrada Nacional 110, entre Foz do Caneiro e São Mamede, progredindo para sul em direção a Coimbra, Penacova e para a Serra do Carvalho, no concelho de Vila Nova de Poiares.

A EN 110, que liga Coimbra a Penacova, está cortada ao trânsito na zona de Foz do Caneiro.

"As coisas agora estão um pouco mais serenas, mas neste tipo de situações temos que estar sempre a postos, pois de um instante para o outro, tudo pode mudar", disse o presidente da Câmara de Penacova, Humberto Oliveira, à agência Lusa.

Segundo declarações do presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro, José Tereso, enquanto esta "situação de incêndios" se mantiver, os centros de saúde de Penacova e de Vila Nova de Poiares (também no distrito de Coimbra) estarão em funcionamento "durante 24 horas por dia".