Marcelo bebe ginjinha no Barreiro em "tradição única" no país

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, bebeu uma ginjinha, este sábado, no Barreiro, "tradição única" no país na véspera do dia de Natal.

O chefe de Estado chegou à cidade do Barreiro, distrito de Setúbal, pouco depois das 15.30 horas, e centenas de pessoas aguardavam Marcelo, que brindou os presentes com muitas fotografias e cumprimentos.

Aos jornalistas, o Presidente enalteceu a "tradição única" que hoje acompanhou no Barreiro, e adiantou que hoje à noite vai visitar uma unidade hospitalar e passar a meia-noite de 25 de dezembro com os profissionais da referida unidade.