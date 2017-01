Marcelo considera que Governo tem força para chegar ao fim da legislatura

Hoje às 22:39 Facebook

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou, esta terça-feira, que o Governo tem força para chegar ao fim da legislatura e a oposição força para ser alternativa

"Penso que estou a ser otimista-realista, e espero que não me contradigam. Espero que os partidos da base de apoio do Governo não me venham agora, qualquer dia, contradizer criando situações de impasse que hoje não existem, e que a oposição [não] me contradiga criando também situações de impasse no seu seio ou de fraqueza que hoje não existem", declarou.

Marcelo Rebelo de Sousa falava no espaço da sua antiga sede de campanha, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, numa cerimónia em que assinalou um ano da sua eleição nas presidenciais de 24 de janeiro de 2016.

Questionado pelos jornalistas sobre o seu relacionamento com o executivo minoritário do PS, o chefe de Estado respondeu a quem diz que "leva o Governo ao colo, está muito próximo do Governo", contrapondo que "faz o que o Presidente deve fazer: criar condições para que o Governo governe".

No seu entender, esse "é um dever constitucional e institucional", qualquer que seja o Governo em funções: "hoje, é o Governo de António Costa, amanhã é o Governo de Passos Coelho, depois de amanhã é o Governo de António Costa - só para escolher dois nomes de líderes, respetivamente, do Governo e do principal partido da oposição".

"E não há nada de eterno", assinalou.

"Enquanto durar o mandato do Presidente da República, ele - quem quer que seja o Governo, quem quer que seja a oposição - tem de criar condições para que o Governo governe, com força, e para que a oposição tenha força para ser alternativa ao Governo, porque só ganha em ter duas soluções possíveis", defendeu, acrescentando: "e quando digo duas é porque não se antevê três, ou quatro, ou cinco".

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, é "uma riqueza" dispor de "duas soluções possíveis de governação", pois, "se uma falhar, tem outra hipótese alternativa".

Interrogado se considera que atualmente a oposição é forte, respondeu: "não vejo razão nenhuma para achar, por um lado, que o Governo não tem força para sobreviver e poder chegar ao fim da legislatura e que a oposição não tem força para poder ser uma alternativa de Governo, não vejo nenhuma razão para isso".

A propósito da sua relação com as atuais forças políticas, o Presidente da República referiu que tem tido "contactos periódicos, para não dizer quase permanentes, com os partidos políticos e parceiros sociais", para "ter uma boa relação com todos eles, porque esse é o dever do Presidente".

Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que o Presidente "não pode ser um fator de criação de problemas e de instabilização na vida política", nem pode atuar em função da "simpatia pessoal".

Neste último aspeto, considerou que "até é fácil" a sua situação: "porque, praticamente sem exceção, conheço os líderes políticos há muito tempo, e dou-me muito bem com eles".

Durante esta cerimónia, o chefe de Estado referiu a estabilidade política como "uma conquista do ano anterior" e sustentou que a atual "previsibilidade" de Portugal, num contexto internacional instável, constitui "uma vantagem comparativa".