Marcelo defende políticas de apoio à natalidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta quarta-feira que existe um "consenso nacional" sobre a necessidade de políticas dirigidas ao aumento da natalidade, mas considerou que é necessário "passar do princípio à prática".

Marcelo Rebelo de Sousa comentava, em declarações aos jornalistas, no Porto, um estudo esta quarta-feira publicado que refere que a expectativa de vida deve continuar a subir nos países desenvolvidos e em alguns deles superar os 90 anos, com Portugal a ter das maiores subidas na esperança de vida das mulheres.

"Penso que há um consenso nacional em relação a isso, todos os partidos, todos os parceiros económicos e sociais, no sentido mais amplo, a sociedade portuguesa sente isso, porque não é só o envelhecimento, é o envelhecimento acompanhado, em muitos casos, de empobrecimento e de agravamento das desigualdades sociais", afirmou o Presidente da República, à margem das comemorações do 192.º aniversário da Faculdade de Medicina do Porto.

Comparando as previsões para 2030 com a realidade de 2010, o trabalho assinala que Portugal será dos países com maior subida em relação às mulheres, em conjunto com a Coreia do Sul e a Eslovénia. De acordo com o estudo, as mulheres portuguesas terão em 2030 uma esperança média de vida superior em 4,4 anos (6,6 e 7,4 na Coreia e na Eslovénia, respetivamente).

Segundo o chefe de Estado, as conclusões do estudo - que foi publicado na revista de ciência médica "The Lancet", e que inclui 35 países - "são más" porque "uma sociedade precisa de dinamismo, precisa de futuro, e o envelhecimento acaba por cortar o futuro à sociedade portuguesa".

"Eu sei que há uma sensibilidade muito grande e o mero facto de haver o diagnóstico e o conhecimento da realidade é um bom principio, agora é preciso passar do principio à pratica, isto é para as políticas que olhem para a natalidade, para a vitalização da sociedade portuguesa e, entretanto, olhem para uma população que porque envelhecida precisa de cuidados sociais", acrescentou.