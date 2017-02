Marcelo, Ferro e Assunção reúnem-se esta sexta-feira

Hoje às 18:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Marcelo Rebelo de Sousa vai almoçar, esta sexta-feira, com o presidente do Parlamento, acusado pelo CDS-PP de não gerir os trabalhos de forma imparcial. Só depois, às 14.30 horas, receberá a líder centrista, Assunção Cristas, autora da denúncia.

O almoço entre as duas principais figuras do Estado já estava agendado, porque Rebelo de Sousa queria retribuir as várias refeições que já lhe tinham sido oferecidas por Ferro Rodrigues, garantiu à Lusa fonte da Presidência da República.

Depois, logo ao início da tarde, Assunção Cristas vai denunciar a Marcelo Rebelo de Sousa o que entende ser um atentando aos direitos das minorias, na comissão de inquérito da Caixa Geral de Depósitos. Esse atentando será perpetrado por Ferro Rodrigues.

Também o líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, disse que Ferro Rodrigues"teve uma intervenção muito infeliz" no âmbito do processo sobre a Caixa Geral de Depósitos, em entrevista ao "Público" à "Renascença". No Porto, o socialista assegurou ser de uma imparcialidade "total", mas não deixou de dizer que "há pessoas que continuam a pensar que a maioria é a mesma de há um ano e meio, mas, infelizmente para elas, não é e, portanto, têm que se habituar às novas regras e às novas circunstâncias democráticas da Assembleia da República".

Recorde-se que, na semana passada, o deputado do PSD José Matos Correia se tinha demitido de presidente da comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos alegando não estar "disponível para pactuar com atitudes que violam a lei, são um atropelo da democracia e põem em causa o modo normal de funcionamento" da comissão.

Em causa estará o menor número de representantes na comissão do PSD e do CDS-PP, que elegeram menos deputados nas últimas legislativas.