Marcelo passou brevemente pelo Santuário de Fátima perto da meia-noite

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, passou brevemente pelo Santuário de Fátima, perto da meia-noite de quinta-feira, onde cumprimentou alguns peregrinos, sem prestar declarações.

Após um jantar em Lisboa com o Presidente do Paraguai, o chefe de Estado chegou a Fátima para passar a noite, antes da visita apostólica do papa Francisco, que começa esta tarde e termina no sábado, dia 13.

Marcelo Rebelo de Sousa vai receber o líder da Igreja Católica na Base Aérea de Monte Real, em Leiria, perto da 16 horas, e os dois terão ali um encontro a sós, com a duração prevista de 15 minutos.

O papa Francisco visita Fátima no centenário das "aparições" de 1917 e vai presidir à cerimónia de canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco Marto.