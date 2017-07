Marcelo reúne Conselho do Estado e Conselho Superior de Defesa

Hoje às 10:24, atualizado às 10:26 Facebook

O chefe do Estado preside esta sexta-feira, no Palácio de Belém, em Lisboa, às reuniões do Conselho de Estado e do Conselho Superior de Defesa Nacional.

Esta é a sexta reunião do órgão político de consulta presidencial (15 horas) convocada por Marcelo Rebelo de Sousa desde que tomou posse, em 2016, e acontece após um período político mais conturbado sobre as responsabilidades pelos incêndios na região Centro e pelo furto de material de guerra em Tancos.

As duas reuniões estavam previstas para junho, mas foram adiadas devido aos incêndios que atingiram o centro do país nessa altura.

"São adiamentos, com as mesmas agendas", disse Marcelo Rebelo de Sousa em 7 de julho, descrevendo o que vai ser discutido.

No caso do Conselho Superior de Defesa (10 horas) "são vários temas políticos e militares que estavam já na agenda anterior" e "é essencialmente a situação económica e financeira internacional e nacional, no Conselho de Estado".

Estas duas reuniões acontecem após um período político conturbado em que o CDS-PP pediu a demissão de dois ministros - da Administração Interna, na sequência dos incêndios de Pedrógão Grande, e da Defesa Nacional, após o furto de armamento do paiol de Tancos, do Exército.

Os democratas-cristãos chegaram até a pedir uma audiência ao presidente da República para abordar o assunto.

No debate sobre o Estado da Nação, no parlamento, em 12 de julho, o primeiro-ministro, António Costa, recusou liminarmente a demissão de Constança Urbano de Sousa, com a pasta da Administração Interna, e de Azeredo Lopes, da Defesa.

Desde que Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse, em 9 de março de 2016, realizaram-se já cinco reuniões do Conselho Superior de Defesa Nacional, a primeira logo no mês em que assumiu funções, no dia 24.

Em 2016 houve outras três reuniões, em 12 de julho, em 06 de outubro - a bordo do navio-escola "Sagres", na Base Naval de Lisboa - e em 6 de dezembro, no Porto. Este ano, houve uma reunião, no dia 13 de março

O presidente da República reuniu também já cinco vezes o Conselho de Estado: em 4 de abril, 11 de julho, 29 de setembro e 20 de dezembro de 2016 e em 31 de março deste ano.