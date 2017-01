Marcelo promulga descida da TSU

Hoje às 11:13, atualizado às 12:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da República promulgou, esta terça-feira, a descida da Taxa Social Única.

O presidente da República promulgou o decreto-lei do Governo que estabelece uma descida em 1,25 pontos percentuais da taxa social única (TSU) paga pelos empregadores, como medida excecional e temporária de apoio ao emprego.

O diploma seguirá agora para publicação em Diário da República e depois deve ser alvo de apreciação parlamentar já anunciada pelo BE, PCP e PEV que pretendem assim fazer cair a medida no Parlamento. O PSD também vai votar contra. Pedro Passos Coelho, aliás, não só se manifestou intransigente e indiferente a críticas internas no partido, pelo sentido de voto, como classificou o acordo feito entre Governo e patrões de "uma cena chantagista".

A redução da TSU foi aprovada ontem em Conselho de Ministros e enviada logo de seguida para Belém. Marcelo não precisou de 24 horas para promulgar o diploma. Esta sexta-feira, o presidente recebe os parceiros sociais.

Previsivelmente, o tema já seria o principal assunto do debate quinzenal com o primeiro-ministro esta tarde, no Parlamento, agora, após a rapidíssima promulgação será incontornável. O Governo garante não ter um "plano B" em caso de chumbo.

"Não foram discutidas alternativas. Vou esperar para ver a posição que os partidos vão tomar, se e quando essa decisão for tomada", defendeu domingo à TSF o ministro do Trabalho e Segurança Social, Vieira da Silva.

No meio desta batalha política, está o aumento do Salário Mínimo Nacional para 557 euros, acordado em sede de concertação social, já que a redução da TSU foi a contrapartida concedida aos patrões pelo Governo por essa subida.

A medida deve entrar em vigor a partir de 1 de fevereiro. De acordo com as estimativas de Vieira da Silva, as receitas da Segurança Social devem subir cerca de 80 milhões de euros com o aumento do SMN, resultando esse impacto em 40 milhões por metade ser absorvido com a descida da TSU.