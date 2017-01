Marcelo quer que Governo cumpra legislatura até ao fim

Ontem às 23:16 Facebook

Não só explica a governação de António Costa, como a apoia. Marcelo Rebelo de Sousa, eleito Presidente da República há um ano, definiu-se, este domingo à noite, na SIC, como um "interventor estabilizador".

E se dúvidas houvesse, traduziu: "Foi muito importante intervir muito no primeiro ano de mandato".

Apoia a descida da TSU para os patrões e a concertação social e desdramatiza as parcerias público-privadas na saúde. Partilha a solução peça-a-peça encontrada para a banca e deixa implícito que não aprova a nacionalização do Novo Banco. Apoia um governo de uma legislatura e agradece uma oposição capaz de afirmar-se como alternativa, se alguma coisa corre mal. Pode não gostar do modelo económico baseado no consumo privado como via para o crescimento, mas elogia os dados do último trimestre, admitindo "um crescimento acima de 1.2% e um défice abaixo de 2.2%" em 2016. "Sou um otimista realista", disse naquela que foi a sua primeira entrevista depois de ter sido eleito Presidente, há um ano.

O mandato presidencial é para repetir? Na falta de um mandato de "seis ou sete anos, que seria o ideal", a resposta ficou prometida para setembro de 2020.

TSU: "Era sinal para empresas"

"O Governo tencionava apoiar unilateralmente, por decreto, o salário mínimo. Eu sentia que havia apelo para a importância da concertação social e bati-me para que houvesse um acordo mais amplo e a médio prazo, sabendo que tinha riscos", explicou.

O risco era o Governo ser minoritário e a oposição não estar vinculada - como o PS, em 2012 -, ao acordo da troika. Passos Coelho "é livre de fazer o que quiser", disse.

Marcelo defendia "com certeza" a descida da TSU, mas não descarta a possibilidade de uma medida alternativa. "Está por provar que o efeito útil não possa ser atingido pela via do diploma ou outra - porque muitas empresas, IPSS e Misericórdias sofrem consequências apreciáveis pela aplicação do novo salário mínimo".

Economia: Crescer e poupar

"Quando entrei em funções, todos os dias perguntavam quando ia dissolver o Parlamento. Depois, diziam que o défice não seria cumprido. E depois que não iria haver investimento. Era esse o estado de espírito. Foi mérito dos portugueses, e do Governo - com ajuda do PR - mudar isso".

Marcelo tentava assim, mais uma vez, fazer a defesa do Governo, mesmo sem partilhar a preferência pelo modelo do consumo privado como via para o crescimento. "É preciso continuar a formar para a poupança e já exigi um crescimento maior que 1,4%. As últimas previsões da Católica já apontam para 1,8%", observou. "Daqui a três semanas saberemos se o caminho alternativo correspondeu às expectativas".

Não se trata de olhar apenas para o copo meio cheio, ignorando a dívida ou o défice, esclareceu. "Para um PR, nas condições difíceis que arrancou, é muito importante que um Governo seja forte. Mas do outro lado é fundamental que a oposição também seja forte. O ideal era que o Governo durasse uma legislatura e a liderança da oposição também."

Banca: Contra nacionalização do Nono Banco

Assume que houve intervenção pública nos desfechos do BCP e do BPI, que são bancos privados, mas revê-se nas soluções que foram sendo encontradas. "Se não tem havido intervenção pública no BPI, não tinha havido esta evolução. No BCP, também", afirmou referindo-se à definição da composição de capital. "A CGD tem recapitalização em curso e não foi considerada ajuda de Estado, o que era impensável".

Sobre o Novo Banco (NB), foi claro: não se pode partir, não pode estragar o défice, tem de ser aceite pelo Banco Central Europeu, deve sacrificar o menos possível os outros bancos e não pode onerar os contribuintes. "Há vários caminhos possíveis. Mas não pode ir contra estas linhas definidas."