Marcelo vai convocar Conselho de Estado para 31 de março

Hoje às 18:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta quarta-feira que a próxima reunião do Conselho de Estado se irá realizar a 31 de março e terá como tema o "comércio internacional".

"De três em três meses há Conselho de Estado e desta vez, de facto, o Conselho de Estado vai ser sobre um tema que é particularmente atual que é o problema do comércio internacional", disse o chefe de Estado, em declarações aos jornalistas no final de uma visita a idosos, em Lisboa.

Sublinhando que o comércio internacional "é uma das facetas da globalização", o Presidente da República referiu que serão abordados "os novos desafios que se colocam no domínio do comércio internacional a pensar na posição de Portugal na Europa, mas também no mundo".