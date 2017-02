Maria de Lurdes Rodrigues alerta para risco de regressão sem aposta no pré-escolar

Hoje às 17:21, atualizado às 17:25 Facebook

A ex-ministra da Educação Maria de Lurdes Rodrigues advertiu esta sexta-feira que há um risco de regressão na boa prestação dos alunos portugueses no relatório PISA se não for mantido o investimento feito no ensino pré-escolar.

"Corremos o risco de regressão, preocupa-me muito que a crise tenha afetado o desenvolvimento do pré-escolar", disse a ex-governante numa conferência em Lisboa dedicada aos resultados dos alunos portugueses no relatório de 2015 do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA, na sigla em inglês).

Maria de Lurdes Rodrigues lembrou que o estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), divulgado em dezembro, incidiu sobre os alunos de 15 anos, avaliando uma geração e considerou que "nada está garantido para o futuro".

De acordo com a ex-governante a grande maioria destes jovens já teve acesso a educação pré-escolar, o que não acontecia quando Portugal participou pela primeira vez nos testes PISA em 2000.

Frisando que "o efeito pré-escolar é muitíssimo importante" nos resultados, a ex-ministra mostrou-se preocupada com a existência de bolsas deficitárias ao nível da oferta pública de pré-escolar na área da grande Lisboa.

"Daqui por três anos não temos nada garantido se regredirmos na taxa de pré-escolarização", disse.

Ao comentar alguns dados deste programa internacional de avaliação de alunos, lembrou que em 2013 o impacto de um ano de pré-escolar nos resultados dos alunos portugueses nos testes PISA era de 34 pontos.

O encontro de hoje, organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, juntou seis ex-ministros da educação, uma reunião pouco comum que levou Maria de Lurdes Rodrigues a ironizar: "Da última vez que estivemos juntos sugeri um sindicato de ex-ministros da Educação, mas ninguém me levou a sério".