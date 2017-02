"O meu lugar está naturalmente à disposição", diz Centeno

Hoje às 17:59, atualizado às 18:52 Facebook

Mário Centeno afirmou, esta segunda-feira, que sempre falou verdade e esteve de boa-fé no processo que envolve a mudança de gestão na Caixa de Geral de Depósitos.

"Nunca neguei que houvesse acordo" com António Domingues, afirmou o ministro das Finanças esta segunda-feira à tarde, em conferência de imprensa, mas este não envolveria a eliminação do dever de entrega da declaração de rendimentos e património ao Tribunal Constitucional.

"Acordo do Governo para alterar o estatuto [do gestor público] claro que houve. Acordo para eliminar aquele dever não houve", afirmou Mário Centeno. Ainda assim, o ministro deixou em aberto que poderá "não ter afastado" a ideia de "que o acordo poderia cobrir de alguma forma o dever de entrega" da declaração.

Centeno lembrou ainda que, desde o início do mandato, que tem o lugar à disposição do primeiro-ministro, António Costa.

"O meu lugar está naturalmente à disposição do primeiro-ministro", afirmou na sequência da polémica que envolve os compromissos assumidos pelo Governo com António Domingues, que iria liderar o banco público. O governante diz ainda que reuniu sobre este tema com António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, a quem explicou detalhadamente o processo.

No debate quinzenal da última quarta-feira, o primeiro-ministro saiu em defesa do seu ministro das Finanças, acusado pelos partidos de direita de ter mentido quando disse desconhecer as razões da saída do anterior presidente da CGD, António Domingues.

O líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, recordou a troca de correspondência entre o anterior presidente da CGD e o ministro das Finanças, noticiada nesse dia pelo jornal 'online' ECO, segundo a qual António Domingues teria acordado com Mário Centeno a dispensa de apresentar a sua declaração de rendimentos ao Tribunal Constitucional.

E lembrou que, num anterior debate quinzenal, António Costa tinha respondido ao líder do PSD, Pedro Passos Coelho, não ter explicação para a demissão de António Domingues e até a considerar estranha.

"Não estranha que o seu ministro das Finanças lhe tenha ocultado o teor da correspondência com o anterior presidente da Caixa ou afinal o senhor primeiro-ministro sabia", questionou o líder parlamentar do PSD.

Costa não respondeu de imediato, mas defendeu o seu ministro das Finanças, ausente neste debate, uns minutos à frente, depois de interpelado pela deputada e líder do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins.