Mário Soares continua em "estado muito crítico"

O estado de saúde de Mário Soares "continua muito crítico e com prognóstico muito reservado", confirmou o Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde está internado.

O estado de saúde de Mário Soares "não sofreu alterações substanciais nas últimas 24 horas" e o antigo presidente da República "continua em coma profunda", referiu o porta-voz do hospital da Cruz Vermelha, José Barata, esta quarta-feira numa declaração às 12 horas.

Mário Soares "não necessita de nenhum apoio externo", estando a respirar normalmente, acrescentou.

Internado desde o dia 13 de dezembro, o antigo presidente fora transferido dia 22 dos Cuidados Intensivos para a "unidade de internamento em regime reservado" do Hospital da Cruz Vermelha, depois de sinais de melhoria do estado de saúde.

No entanto, no sábado, dia 24, um agravamento súbito da situação clínica obrigou ao regresso do antigo chefe de Estado à Unidade dos Cuidados Intensivos.

Quinta-feira às 12 horas será feita nova atualização do estado de saúde de Mário Soares.