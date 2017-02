Marques Mendes acusa Governo de "congelar e manipular" Decreto-Lei sobre a CGD

Hoje às 21:50, atualizado às 21:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Luís Marques Mendes acusa o governo de ter "congelado e manipulado" a publicação do Decreto-Lei sobre a Caixa Geral de Depósitos (CGD) para fugir ao escrutínio democrático.

E considera que o ministro das Finanças já teria caído se não estivesse em Portugal. O que aconteceu no processo da CGD foi, classificou, "uma marosca".

O advogado e antigo líder do PSD explicou, este domingo à noite, no seu comentário na SIC, que o Decreto-Lei que isenta os administradores do banco do Estado das obrigações impostas pelo Estatuto dos Gestor Público, foi promulgado em 21 de junho e só publicado em Diário da República mais de um mês depois, a 28 de julho.

Além de o período não ser normal, defende, a publicação aconteceu "no primeiro dia de férias dos deputados, para diminuir o risco de que eles se apercebessem da alteração e pedissem uma apreciação parlamentar".

Marques Mendes diz não ter "uma única dúvida" de que houve acordo entre o Governo e o anterior presidente da CGD, António Domingues, para que não tivesse de apresentar declaração de rendimentos. E garante que o Governo "tinha tudo preparado para que o processo fosse feito às escondidas, em segredo".

O ministro das Finanças, Mário Centeno, ajuizou ainda o comentador, "fez um conjunto de coisas inaceitáveis" e comportou-se sem hombridade nem humidade". Em qualquer outro país que não Portugal, como Inglaterra, França ou Alemanha, "já teria caído", considera.

Reconhecendo os resultados do ministro em várias áreas, Marques Mendes diz no entanto que Centeno não é "um génio político". É, sim, afirmou, "um pé político". E como considera que "está fragilizado", antecipa que deixará de ser "respeitado".