Miguel Guimarães é o novo bastonário dos Médicos

Miguel Guimarães é o novo bastonário da Ordem dos Médicos, vencendo as eleições com cerca de 70% dos votos e dispensando uma segunda volta.

A informação foi avançada por fonte da organização. Cerca das 04 horas ainda faltavam contar os votos de Lisboa e os resultados finais só serão conhecidos esta sexta-feira de manhã, acrescentou.

Miguel Guimarães, especialista em urologia, é atualmente presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos.

Além do bastonário da Ordem dos Médicos para o triénio 2017/2019, as eleições de quinta-feira serviam para eleger os órgãos sociais da Assembleia de Representantes, os conselhos regionais do Norte, Centro e Sul e também os conselhos disciplinares e os fiscais.

Álvaro Beleza, João França Gouveia, Jorge Torgal e Miguel Guimarães eram os quatro candidatos ao cargo de bastonário, para substituir José Manuel Silva, que esteve à frente da Ordem durante seis anos.

Álvaro Beleza felicita Miguel Guimarães

Álvaro Beleza já felicitou Miguel Guimarães como novo bastonário dos Médicos. "Quero sublinhar que, a partir de hoje, o Dr. Miguel Guimarães é o meu Bastonário - e que me sentirei representado pela sua intervenção em nome da classe médica. Desejo-lhe, desde já, as maiores felicidades", referiu numa nota divulgada esta sexta-feira de manhã

"O resultado desta eleição para Bastonário da Ordem dos Médicos não foi" o que esperava, reconhece. No entanto "continuaremos, todos juntos, a lutar por ter em Portugal uma medicina com cada vez melhor qualidade. É sempre isso que nos une, independentemente das disputas eleitorais", conclui.