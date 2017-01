Ministério e sindicatos voltam a reunir sobre concursos

Alexandra Inácio Hoje às 18:34 Facebook

As negociações suplementares relativas à revisão do regime de concursos dos professores realizam-se esta sexta-feira a partir das 10 horas. A Fenprof enviou esta quinta-feira o pedido.

Depois da Federação Nacional de Educação (FNE), a Federação Nacional de Professores (Fenprof) enviou, esta quinta-feira ao Ministério da Educação (ME), o pedido de negociação suplementar relativo ao regime de concursos. A última proposta apresentada pelo ME para a vinculação extraordinária dos docentes contratados é uma das principais causas.

A ronda suplementar foi agendada para amanhã, sexta-feira, a partir das 10 horas e as reuniões irão realizar-se em simultâneo.

O requisito de ingressarem nos quadros os professores contratados que este ano letivo tenham sido colocados em horários anuais e completos é inaceitável para a Fenprof. Numa classe onde a "mancha" de precariedade ultrapassa os 20%, a proposta não cumpre, para a Federação, a promessa do Governo de reduzir os contratos precários. Os 12 anos de serviço exigidos para ingresso nos quadros também é classificado de "censurável".

No requerimento enviado à secretária de Estado Adjunta da Educação, Alexandra Leitão, a Fenprof "reconhece avanços", como o reforço do número de lugares de quadro de escolas/ agrupamentos ou a forma de atribuição do serviço docente. No entanto, os requisitos exigidos para a vinculação e a manutenção de quase todas as regras na "norma-travão" aprovada pelo ex-ministro Nuno Crato são medidas "insuficientes" e "geradoras de injustiças" (como a ultrapassagem de docentes com mais tempo de serviço por professores mais novos).

O ME, recorde-se, na última proposta cedeu em duas reivindicações: a exigência de que os 12 anos de serviço, requeridos para a vinculação, correspondessem a igual tempo de profissionalização e que os cinco contratos nos últimos seis anos, contabilizados para os docentes serem abrangidos pela norma travão não sejam no mesmo grupo de recrutamento.

A última proposta de vincular os docentes com horário completo e anual este ano letivo tem sido contestada pelos docentes nas redes sociais. Um novo movimento surgiu no facebook e foi lançada uma petição a defender a vinculação pela lista graduada.