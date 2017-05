Ministro contesta general que criticou fim de missão no Kosovo

Ana Peixoto Fernandes e Carlos Varela Ontem às 20:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O ministro da Defesa, Azeredo Lopes, contestou a posição do general Faria Menezes que criticou no Facebook o fim da missão portuguesa no Kosovo, considerando que o oficial não é "inimputável" e salientando que se trata de um militar no ativo.

Azeredo Lopes prestou estas declarações nos estaleiros de Viana, onde tomou contacto com a construção do novo patrulha oceânico, "Sines", para a Marinha portuguesa. Confrontado com a opinião expressa pelo comandante das forças terrestres, divulgada pelo JN em primeira mão na segunda-feira, o ministro da Defesa destacou que "está demonstrado, como aliás se vê, que um general no ativo mais rede social não costuma dar bom resultado".

O tenente-general criticou a opção de sair do Kosovo, considerando as implicações para o nosso país em termos de posicionamento NATO. Mas para o ministro a posição de Faria Menezes foi incorreta, e justificou: "Se eu recusasse comentar estaria evidentemente a tratar quem exprimiu a sua opinião como se fosse alguém inimputável e o senhor general em causa não é".

Classificou a declaração de Faria Menezes como "um momento menos feliz". "Estamos a falar de alguém que, a meu ver, menos bem decidiu exprimir a sua opinião, aliás, aparentemente corrigida na mesma rede social".

Com efeito, horas depois de o JN ter publicado as críticas de Faria Meneses expressas na página do Operacional, o general veio na sua própria página dizer que "Como Comandante das Forças Terrestres estou totalmente empenhado na retração impecável do nosso contingente do Kosovo, cumprindo uma decisão Legítima do Estado". Um dia antes tinha dito que a saída do Kosovo "coloca o Exército Português fora das Operações NATO e a participação nacional abaixo dos mínimos de responsabilidade dum membro fundador".

No último post, dia 1, finalizava dizendo: "Esta é a Notícia!".