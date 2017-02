Ministro defende reintegração de trabalhadores em idade ativa

Hoje às 18:16 Facebook

O ministro do Trabalho considerou esta quarta-feira que a existência de 1,5 milhão de pessoas em idade ativa fora do mercado de trabalho é um desperdício e defendeu a sua reintegração como forma de resolver os problemas demográficos do país.

"Temos demasiada gente em idade ativa fora do mercado de trabalho, um milhão e meio, o que é um desperdício de talento", disse Vieira da Silva num almoço debate com empresários, promovido pela Câmara do Comércio e Indústria Luso-Francesa, em Lisboa.

O governante fez esta referência a propósito dos problemas demográficos que Portugal enfrenta.

No final do encontro explicou aos jornalistas que este é um problema para resolver a médio/longo prazo.

"A recuperação e integração da população ativa que está fora do mercado de trabalho é um trabalho para ser feito a médio/ longo prazo", disse o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Vieira da Silva considerou ainda que "a demografia não é uma condenação".

No debate com os empresários, o ministro foi confrontado por um deles com a necessidade de o Governo fazer esforços para que as empresas vejam reduzidos os seus custos com a eletricidade, "o que iria resolver muitos problemas".

A redução dos custos de contexto das empresas, nomeadamente os energéticos, tem sido uma reivindicação recorrente das confederações patronais e até da CGTP.

O ministro lembrou aos jornalistas que a redução dos custos de contexto das empresas, relacionados com a energia e com a burocracia, está prevista no acordo de Concertação Social de dezembro de 2016.

"Esta será uma questão importante no debate deste ano na Concertação Social", afirmou.