Nevoeiro perturba ligações aéreas em Lisboa

Quatro voos tiveram de ser divergidos durante esta quarta-feira devido às más condições de visibilidade

O nevoeiro que se fez sentir durante todo o dia desta quarta-feira na zona do Aeroporto de Lisboa causou constrangimentos nos voos. Segundo adiantou ao JN o porta-voz da ANA - Aeroportos, quatro voos tiveram mesmo de ser divergidos - dois para o Porto, um para Madrid e um outro para Faro. Além disso, verificaram-se atrasos durante todo o dia.

O voo da TAP que deveria ter saído do Porto pelas 12h30 só aterrou em Lisboa já depois das 18 horas e, nas redes sociais, multiplicaram-se críticas, algumas de passageiros do Porto que dizem ter perdido ligações aéreas em Lisboa. Fonte oficial da TAP confirma que houve "atrasos significativos" na operação devido às condições de "baixa visibilidade" e garante que os passageiros que percam eventuais ligações são "recolocados o mais rápido possível" no voo seguinte.

Segundo a ANA, as fracas condições de visibilidade são um acontecimento "normal" nesta altura do ano, obrigando a um reforço dos procedimentos de segurança e levando a que o espaçamento entre aterragens seja maior. A atenção esteve particularmente redobrada no Aeroporto de Lisboa entre as 3 horas da manhã e as 15.40 horas.