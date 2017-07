Ontem às 22:26 Facebook

Nenhum apostador acertou na combinação vencedora do concurso 059/2017 do Euromilhões pelo que, na sexta-feira, há um novo "jackpot" de 57 milhões de euros.

De acordo com informação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, um apostador de Portugal acertou no segundo prémio, no valor de 789 mil euros.

O terceiro prémio vai para três apostadores no estrangeiro, no valor de 61 mil euros.