O que os políticos pediram ao Pai Natal

PEDRO IVO CARVALHO Hoje às 00:40, atualizado às 11:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Num rigoroso exclusivo mundial, o JN teve acesso às cartas que os principais líderes políticos portugueses endereçaram ao Pai Natal.

Por estarmos a violar correspondência privada, decidimos consultar os nossos advogados, mas por se tratar de um assunto de notório interesse público, foi nosso entendimento publicá-las, omitindo apenas as marcas de brinquedos considerados perigosos. Mesmo para adultos. Escolhemos apenas alguns pedidos por líder. Por nenhuma razão em concreto e todas em abstrato. O primeiro-ministro teve lugar a mais desejos, ou não fosse ele o maior especialista vivo em dobrar a austeridade dos números. Os céticos não vão acreditar. Os distraídos também não.

António Costa

Querido Pai Natal, eu não acreditava em ti, mas depois do retumbante êxito da "geringonça" até passei a ver cinco minutos por dia do programa das cartomantes da SIC enquanto tomo o café da manhã. Ainda assim, aqueles dilemas pessoais são contos de fadas ao pé do que eu tenho de aturar da Catarina e do Jerónimo. Bem, aqui vai a minha lista:

- Um passe-partout em dourado com a fotografia do Passos Coelho para encimar a secretária em S. Bento. Seria uma forma de lhe agradecer todos os dias a possibilidade que me deu de governar sem ganhar eleições e de estar a conquistar, todos os dias, eleitorado ao PSD.

- O livro "Fazes-me falta", de Inês Pedrosa, para matar saudades do Tozé Seguro. Isto de não ter oposição interna consegue, por vezes, arrastar-me para uma profunda solidão.

- A varinha mágica com que o Harry Potter faz feitiços, para continuar a distribuir dinheiro por toda a gente, incluindo os lesados do BES, mesmo sem um crescimento económico sustentável. Detesto os pessimistas do Excel.

- Um overboard topo de gama para fugir em grande estilo aos abraços do Marcelo nas cerimónias públicas. Já me dói o corpo de tantos afetos presidenciais.

- Se não for abusar muito, e dado o meu conhecido humanismo, um vale com uma escapadela de fim de semana para duas pessoas para oferecer ao tão simpático grupo parlamentar do PAN.

Passos Coelho

Passos Coelho 24.12.2016

Caríssimo Pai Natal, sempre considerei um exagero socialista a ideia de andar a distribuir presentes pelo Mundo sem nenhum tipo de garantia, mas como não quero ser desmancha-prazeres e prezo muito a fraternidade e o amor (talvez por me faltarem cada vez mais no interior do meu partido), decidi elaborar uma lista enxuta, à medida das tuas reais possibilidades. Assim:

- Um pin de lapela da bandeira nacional com luzes LED, para me aproximar do eleitorado jovem que mandei emigrar e iluminar os meus dias sombrios na Oposição.

- Dez caixas de Vomidrine, 50 mg. Já enjoa o namoro institucional entre o Costa e o Marcelo. Há dias em que só me apetece chamar o Cavaco... quero dizer, o Gregório.

- Uma bala de prata, um borrifador com água benta e um crucifixo com incrustações Swarovski. O Diabo não veio em setembro, mas até à Páscoa é mais do que certo que assoma. E se não for na Páscoa é no 10 de Junho. Temos de estar preparados.

- O best-off (eu sei que é uma antítese, tratando-se deste autor) dos livros motivacionais do Gustavo Santos para oferecer ao exército de candidatos à liderança do PSD com défice de autoestima. Estou a pensar numa dedicatória comum: "Queridos, ainda não podem mudar a casa".

Catarina Martins

Catarina Martins 24.12.2016

Pai Natal, antes de mais, quero lavrar aqui um veemente protesto contra a mensagem discriminatória associada à quadra. Uma Mãe Natal faria igualmente sentido. Mesmo se tivesse barbas como a Conchita Wurst. Depois, ao fazeres constantemente a apologia dos países do Norte e não do Sul (por que não uma Lapónia em Armação de Pera?) só estás a dar força ao complexo de Bruxelas em relação aos países periféricos. Dito isto, e como há que estimular o consumo interno, deixo aqui alguns pedidos.

- Um livro da Paula Bobone para emprestar aos meus colegas de bancada parlamentar, para que assimilem o princípio de que as boas maneiras em democracia não são inimigas das convicções. Basta um. Nós gostamos de promover a reutilização dos manuais no ensino.

- Um calendário 80X60 para colocar entre a nossa sala de reuniões e a do PCP, a ver se eles percebem de uma vez por todas que estamos em 2016 e não em 1975. Não é por falta de aviso. E, já agora, um globo terrestre, para assinalarmos a vermelho as ditaduras apoiadas por eles (as boas e as más) e as repudiadas por nós.

- Uma lamparina mágica que obrigue os deputados que se opõem à subida do salário mínimo a viver com 557 euros por mês, podendo apenas fazer refeições vegan. O primeiro a precisar de cuidados, será encaminhado para as urgências de um hospital público. Se doer muito, que se vá queixar a quem propôs as 35 horas semanais na Administração Pública. Oh, espera, mas não fui...

Jerónimo de Sousa

Jerónimo de Sousa 24.12.2016

Camarada Pai Natal, não obstante seres um produto mal-acabado do neoliberalismo e a tua cor não ser o resultado da luta dos povos, mas uma invenção da água suja do capitalismo, há um lado marxista em ti que aprecio: tratas as crianças todas por igual. Se o Comité Central estiver de acordo, gostávamos de te pedir o seguinte:

- Uma pen-drive de 80 GB com a imagem do "Che", para esfregar na cara dos velhos do Restelo que estão sempre a dizer que o PCP é o partido da cassete. Se não houver, aceitamos o mesmo espaço de memória numa cloud.

- Duas semanas de férias na Coreia do Norte, em regime de meia pensão, para desmistificar a ideia de que é um país fechado ao Mundo. Posso pagar o jantar com horas de trabalho na Metalúrgica Nacional de Pyongyang ou distribuindo t-shirts com a cara do camarada Bernardino Soares.

- O livro "Crianças e jovens em risco", de Daniel Sampaio, para me ajudar a entender algumas das posições das "engraçadinhas" do BE.

- Uma sineta portátil, para agitar nos debates quinzenais sempre que a Direita negar as malfeitorias que fez aos portugueses nos anos da troika. Ao fim de 20 avisos, Passos fica obrigado a ler "O capital", de Karl Marx. Em alemão, que é a língua-mãe dele.

Marcelo Rebelo de Sousa

Marcelo Rebelo de Sousa 24.12.2016

Bom, Pai Natal, bom. Bom. É com grande esforço que faço uma pausa de cinco minutos na montanha-russa que é a minha agenda presidencial para te escrever. Mas como todos me conhecem como um homem de afetos, não podia deixar um velhote obeso que fala com renas sem um afago. Bom, então seria assim. Bom:

- A coleção completa em português e inglês dos "Roteiros Presidenciais" de Cavaco Silva. Sim, porque houve quem conseguisse fazer do magistério de influência uma caminhada pausada e enfadonha. Já me tinham contado que era possível, mas eu só acredito se ler isso tudo de uma assentada numa noite de insónia.

- Uma Playstation 4 slim com o jogo Call of Duty. Como estou sempre a dar tiros em todas as direções, temo bem que esteja a desleixar-me na pontaria. Assim, pratico. Se vierem os óculos de realidade virtual, supimpa. Já estou cansado de pedir emprestados os que o António Costa usa para ver as projeções económicas de Portugal.

- O álbum do Rui Veloso que tem a música "Primeiro beijo", para dar ao meu companheiro Passos Coelho. Há uma passagem da letra que me deixa sempre arrepiado: "É muito mais o que nos une, do que o que nos separa". Não te rias que estou a falar a sério.

- Por fim, que o meu Braga seja campeão europeu. Sempre me ensinaram a sonhar com o impossível. Foi assim que cheguei a Belém fazendo comentário político.

Assunção Cristas

Assunção Cristas 24.12.2016

Meu santo Pai Natal, a animação aqui em casa está uma pequena loucura. Os miúdos só fazem asneiras quando estão sozinhos, mas não dou grande importância: é próprio da idade dos líderes da Juventude Centrista. Só pensam em touradas e abstinência sexual (sinal de cruz). A minha abençoada lista, que é de partilha cristã.

- Uma ventoinha de tabliê com aspersor para usar no carro do partido (só quando vou no banco da frente) para me ir habituando a ter "o vento de Lisboa colado à minha pele e a água do Tejo colada à minha alma".

- Uma palete com polos azul-bebé da Burberrys com uma imagem do menino Jesus e a inscrição "Let"s make CDS great again" para oferecer aos (sinal de cruz) militantes do BE e do PCP. Radicalismo do amor forever.

- Um cheque-prenda de 500 euros para os alunos do ensino público que estão a ser privados das aulas de dressage e de oboé. Eu sei que só dá para uma semana, mas temos de ser contidos. Há crianças na Síria que não tiveram calendários do Advento feitos em chocolate.

- O boneco do coelho com relógio que anda sempre atrasado do "Alice no país das maravilhas" para oferecer ao meu querido e estimado amigo Pedro Passos. Se até as vacas voam, tu também chegas lá.