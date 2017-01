Ondas do mar podem atingir os seis metros nos próximos dias

Hoje às 14:57 Facebook

A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional alertaram esta quinta-feira para o agravamento do estado do mar a partir do final da tarde, situação que só deverá melhorar ao fim do dia de sábado.

Num comunicado divulgado esta quinta-feira, as autoridades avisam que, "de acordo com a previsão do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o estado do mar para o continente, é provável a ocorrência de forte agitação marítima na costa sul de sudoeste, aumentando para dois a três metros, e de oeste e noroeste, com altura que pode chegar aos cinco metros junto à faixa litoral oeste, atingindo picos de seis metros mais ao largo da costa".

As autoridades recomendam, por isso, à comunidade marítima a adoção de medidas de precaução com as embarcações.

Além disso, aconselham o reforço da amarração e vigilância cuidada até sábado.

"À população em geral, recomenda-se que se abstenham da prática de passeios junto à costa e da prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima", acrescentam.

Caso exista absoluta necessidade de deslocação até à orla costeira, acrescenta a mesma nota, deverá manter-se uma atitude vigilante e ter sempre presente que, nestas condições extremas, o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.