Operadoras de telecomunicações reforçam cobertura em Fátima

As operadoras de telecomunicações reforçaram a sua cobertura para a zona de Fátima face à visita do Papa Francisco na sexta-feira e sábado para as comemorações do centenário das "aparições".

As operadoras MEO, NOS e Vodafone instalaram antenas adicionais e reforçaram a sua capacidade e cobertura face à expectativa de uma grande multidão em Fátima.

Segundo fonte oficial da MEO, a cobertura de Fátima por parte da operadora é reforçada com cinco antenas móveis, numa operação que envolve 175 profissionais "no planeamento e construção das infraestruturas de suporte, manutenção e prevenção".

Com a visita do Papa, a operadora conta com um Centro de Comando Operacional, com dois polos de atuação - em Lisboa e em Fátima -, que "atua em colaboração com todas as autoridades nacionais envolvidas nesta visita".

De acordo com a MEO, foi também "ampliada e reforçada a conectividade internacional, fixa e móvel, para fazer face ao fluxo de visitantes internacionais esperados em todo o país".

Também a NOS vai realizar "um reforço da rede móvel e fixa, que passa pelo aumento de capacidade e redundância de todas as estações da região de Ourém", instalando ainda "quatro antenas provisórias" nos dias da visita do Papa, na sexta-feira e sábado, afirmou à Lusa fonte oficial da operadora.

"A NOS terá ainda equipas dedicadas ao evento em prevenção em Fátima e remotamente em monitorização", sendo ainda "redobrada a atenção à área de TV face aos muitos diretos previstos no local", frisou.

A Direção de Comunicação Externa da Vodafone Portugal, em resposta por email à agência Lusa, informou que vai haver um aumento de 94% da capacidade "em relação a uma operação normal de celebração do dia 13 de maio em Fátima".

"Tendo em conta a dimensão e complexidade do acontecimento, a Vodafone Portugal tem em curso um exaustivo plano de reforço de cobertura e capacidade 2G, 3G e 4G da sua rede de comunicações", afirmou a operadora, sublinhando que também instalou "estações móveis adicionais em Fátima".