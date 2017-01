Os 88 milhões do "jackpot" do Euromilhões vão para o estrangeiro

Hoje às 21:53, atualizado às 21:56 Facebook

O primeiro prémio do concurso desta terça-feira do Euromilhões, no valor de 88 milhões de euros, foi atribuído a um apostador no estrangeiro, informou a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

A agência espanhola Efe noticiou que a aposta vencedora foi registada na Irlanda.

O segundo prémio vai ser distribuído por 11 apostadores, também no estrangeiro, cabendo a cada um cerca de 96 mil euros.

Com o terceiro prémio foram apurados 25 totalistas, nenhum dos quais em Portugal, que vão receber, cada um, cerca de 9.800 euros.

O quarto prémio vai ser distribuído por 103 totalistas, 14 dos quais em Portugal, que vão receber, cada um, cerca de 1100 euros.

A combinação vencedora do concurso 007/2017 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 01 -- 05 -- 07 -- 17 -- 23 e as estrelas 03 e 08.