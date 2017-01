Os números do Euromilhões

Ontem às 21:51 Facebook

Nenhum apostador acertou na chave do Euromilhões sorteada esta sexta-feira. Assim, no próximo concurso o "jackpot" aumenta para 71 milhões de euros.

A combinação vencedora do concurso 004/2017 do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira, é composta pelos números 03 - 07 - 16 - 26 - 50 e as estrelas 04 e 07.

O próximo concurso do Euromilhões, de terça-feira, terá um "jackpot" de 71 milhões de euros em virtude de não ter sido apurado qualquer totalista, informou a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Com o segundo prémio foram apurados oito totalistas, dois dos quais em Portugal, que vão receber, cada um, cerca de 175 mil euros.

O terceiro prémio vai ser entregue a nove totalistas, um dos quais em Portugal, cabendo a cada um cerca de 36 mil euros.

O quarto prémio vai ser distribuído por 62 apostadores, 13 dos quais em Portugal, que vão receber, cada um, um prémio de cerca de 2500 euros.