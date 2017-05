Hoje às 21:09, atualizado às 21:13 Facebook

Já é conhecida a combinação vencedora do concurso 39/2017 do Euromilhões desta terça-feira. Em jogo, no primeiro prémio, está um "jackpot" de 97 milhões de euros.

Os números sorteados são 8 - 11 - 15 - 20 - 30 e as estrelas 3 e 8.