Os pontos essenciais do cortejo fúnebre de Mário Soares

O cortejo fúnebre do antigo Presidente Mário Soares vai passar, na segunda-feira, por lugares de Lisboa que marcaram a vida política do fundador do PS. Será a primeira vez que há um funeral de Estado desde 25 de Abril - que implica, entre outras coisas, a participação dos vários ramos das Forças da Armada e um cortejo, motorizado e a cavalo, ao corpo.

Campo Grande

O cortejo fúnebre passa esta segunda-feira pela residência de Mário Soares, no Campo Grande, em Lisboa, pelas 11 horas, na Rua dr. João Soares, seu pai, que fundou o Colégio Moderno, a umas centenas de metros dali.

Marquês do Pombal

Depois do Campo Grande, o cortejo segue pela Avenida da República, Largo do Saldanha, Fontes Pereira de Melo e Marquês do Pombal, local onde, ao longo de mais de 40 anos de democracia, se juntaram muitas pessoas para apoiar ou contestar Soares.

Mosteiro dos Jerónimos

Do Marquês, o cortejo vai até à Câmara de Lisboa e é daí que o percurso se fará em armão (uma espécie de charrete) com escolta a cavalo da Guarda Nacional Republicana até ao Mosteiro dos Jerónimos, onde chegará pelas 13 horas de segunda-feira. O corpo ficará depois em câmara ardente na Sala dos Azulejos do Claustro dos Mosteiro dos Jerónimos, até às 24 horas, estando o local aberto a todos os cidadãos.

A partir das 13 horas de terça-feira irá realizar-se uma sessão solene evocativa de homenagem a Mário Soares no claustro do Mosteiro dos Jerónimos, no final da qual seguirá o cortejo fúnebre para o cemitério dos Prazeres. Nessa cerimónia estão previstas breves intervenções do Presidente da República e do presidente da Assembleia da República, bem como, provavelmente, da família. Será também transmitida uma mensagem do primeiro-ministro, António Costa, que se encontra numa visita de Estado à Índia até quinta-feira.

Palácio de Belém

O cortejo em direção ao cemitério dos Prazeres, na terça-feira, passará pelo Palácio de Belém, construído originalmente no século XVI e foi residência do príncipe D. Carlos, no percurso para o Cemitério dos Prazeres.

São Bento

De Belém, o cortejo segue para São Bento, zona da cidade de Lisboa a que Soares está associado após o regresso do exílio a Portugal.

Largo do Rato

O cortejo sobe então de São Bento para o Largo do Rato, onde está instalada a sede do PS, partido que ajudou a fundar, em 1973. Soares foi líder dos socialistas de 1973 a 1985, com alguns interregnos pelo meio, fruto das lutas internas dentro do partido.

Cemitério dos prazeres

O funeral terá lugar a partir das 15.30 horas no cemitério dos Prazeres, onde está também sepultada a mulher de Mário Soares, Maria de Jesus Barroso.