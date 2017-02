Otelo acredita que Zeca Afonso talvez votasse no Bloco de Esquerda

Hoje às 09:42, atualizado às 09:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Otelo Saraiva de Carvalho, estratego do 25 de Abril, admite que, se fosse vivo, Zeca Afonso talvez votasse no Bloco de Esquerda, mas não acredita que se filiasse num partido.

"Pergunta se estaria no Bloco de Esquerda? Poderia eventualmente, se fosse votar - que o Zeca também não era muito de votar - poderia votar no BE, mas não estaria incluído em nenhum grupo politico. Exatamente pelo distanciamento que foi tendo em relação aos partidos", disse Otelo à agência Lusa, numa entrevista em lembra a sua amizade com José Afonso, que morreu há 30 anos, a 23 de fevereiro de 1987 .

O ex-candidato presidencial, que teve mais votos em 1976 do que o candidato apoiado pelo PCP, Octávio Pato, sorriu ao responder à pergunta sobre o posicionamento partidário e disse que continua a acreditar nas ideias que defendeu, "com Zeca", nos anos de 1970 e de 1980: a democracia direta.

Os dois queriam, e pensa que, se fosse vivo, José Afonso continuaria a defendê-la, "uma democracia direta, a partir da base, eleitas pela comunidade, culminando numa assembleia popular nacional".

Os partidos mais à esquerda, Otelo olha-os com alguma desconfiança e distanciamento. Mesmo os que "estão muito à esquerda colaboram com o regime, a democracia representativa", afirmou.

José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos nasceu em Aveiro, no dia 2 de agosto de 1929, licenciou-se em Ciências Histórico-Filosóficas, em Coimbra, com a defesa de uma tese sobre Jean-Paul Sarte, no início dos anos de 1960, depois de já ter gravado os primeiros discos com Rui Pato e de ter atuado com José Niza. Morreu em Setúbal, a 23 de fevereiro de 1987.