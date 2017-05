Papa deixa sete presentes em Portugal

Rosa Ramos, em Roma Hoje às 15:43 Facebook

Lembranças que Francisco trará para a visita a Fátima reveladas esta quinta-feira.

O Papa Francisco vai deixar em Portugal, durante a visita a Fátima nos próximos dois dias, sete presentes oficiais. A lista foi revelada esta quinta-feira pela Sala de Imprensa do Vaticano aos jornalistas acreditados para o voo Papal.

A encabeçar os presentes está a medalha oficial da viagem apostólica, que o Papa entregará às entidades e pessoas com que se encontrar. Ao Presidente da República - com quem se encontrará amanhã, à chegada a Monte Real, e de quem irá receber um oratório em madeira - dará um mosaico alusivo ao Centenário das Aparições. Já a Base Aérea de Monte Real receberá uma escultura de São Francisco em mármore, enquanto que a Capelinha do Santuário ganhará a tradicional Rosa de Ouro. À Casa Nossa Senhora do Carmo, onde irá dormir na noite de sexta-feira para sábado, Francisco oferecerá um quadro com a representação da Última Ceia em madrepérola. O bispo de Leiria-Fátima, D. António Marto, também terá direito a um presente e receberá um cálice e uma casula (paramento). Por último, o Papa entregará à Nunciatura Apostólica (espécie de embaixada da Santa Sé em Portugal) um cálice.