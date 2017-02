Papa Francisco estará menos de 24 horas em Fátima

JN Hoje às 10:54, atualizado às 10:56 Facebook

O Papa Francisco tem chegada prevista ao Santuário de Fátima no dia 12 de maio pelas 18 horas e deverá partir no dia seguinte após a celebração de 13 de Maio e de um almoço com os bispos portugueses.

O Papa deverá chegar a Portugal às 16 horas de 12 de maio. O avião que transporta o Sumo Pontífice irá aterrar na base aérea de Monte Real, no concelho de Leiria, onde estarão representantes do Estado para dar as boas-vindas a Francisco, segundo a Rádio Renascença (RR).

A viagem até ao Santuário de Fátima será feita por helicóptero, com aterragem prevista no campo de futebol pelas 18 horas. O percurso de três quilómetros até ao Santuário será depois feito em papamóvel.

Ainda de acordo com a RR, o Papa Francisco irá diretamente para a Capelinha das Aparições, onde irá fazer a sua primeira oração no Santuário, no âmbito do centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima aos três pastorinhos na Cova da Iria, em 1917.

O Sumo Pontífice ficará alojado na Casa Nossa Senhora do Carmo, tal como aconteceu com os antecessores Bento XVI e João Paulo II.

Está previsto que Francisco presida ao terço e procissão das velas na noite de dia 12 e celebre, no dia seguinte, a missa solene de 13 de Maio. Ao início da tarde almoça com os bispos portugueses e depois regressa a Monte Real para iniciar a viagem de volta a Roma.